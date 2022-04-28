Російські окупанти скоїли в Україні багато злочинів проти людяності, увесь світ почав говорити про геноцид українців. Як повідомив Володимир Зеленський у своєму зверненні, жахіття пережили не лише Буча, Бородянка та Ірпінь, які відомі на всій планеті.

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Звірства росіян пережили сотні міст

За словами президента, візит ООН Антоніу Гутерреша в Бородянку – важливий жест. Генсек ООН на власні очі побачив, що коїть російська армія в Україні.

Сотні українських міст і сотні громад пережили те саме, що і Бородянка, і Буча. Російська армія в Україні свідомо і без жодних сумнівів розтоптала усе, на чому був заснований глобальний порядок після Другої світової війни,

– заявив президент.

Звірства росіян в Україні

Україна вже викрила та оголосила підозру 10 окупантам, які чинили злочини проти українців у Бучі. Парламент Канади визнав діяння росіян геноцидом, а Міжнародний кримінальний суд приєднався до розслідування.

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