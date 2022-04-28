Соболевський заявив, що російські окупанти спільно з місцевими колаборантами примусово зібрали у Генічеську на нараду директорів шкіл громади.

Варте уваги Зеленський відреагував на анонсовану Байденом нову допомогу для України

На Херсонщині окупанти висунули ультаматум вчителям

Перш за все – подати списки вчителів, які готові з першого вересня продовжувати працювати за російською програмою. Усіх, хто погодиться, літом планують відправити в окупований Крим для перепідготовки. Ті, хто не згодний виконувати вимоги ворога – втратять роботу.

Я вірю, що до першого вересня Херсонщина не лише буде вільно від орків, але й почне відбудовуватися,

– заявив Соболевський.

Він також додав, що можливо тоді вже будуть звучати перші вироки для тих 111 негідників, які сьогодні чинять тиск на українських педагогів.

Актуально – звернення Зеленського за 28 квітня: дивитися відео