Соболевський заявив, що російські окупанти спільно з місцевими колаборантами примусово зібрали у Генічеську на нараду директорів шкіл громади.
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На Херсонщині окупанти висунули ультаматум вчителям
Перш за все – подати списки вчителів, які готові з першого вересня продовжувати працювати за російською програмою. Усіх, хто погодиться, літом планують відправити в окупований Крим для перепідготовки. Ті, хто не згодний виконувати вимоги ворога – втратять роботу.
Я вірю, що до першого вересня Херсонщина не лише буде вільно від орків, але й почне відбудовуватися,
– заявив Соболевський.
Він також додав, що можливо тоді вже будуть звучати перші вироки для тих 111 негідників, які сьогодні чинять тиск на українських педагогів.
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