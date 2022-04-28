Соболевский заявил, что российские оккупанты совместно с местными коллаборантами принудительно собрали в Геническое на совещание директоров школ общины.

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В Херсонской области оккупанты выдвинули ультаматум учителям

Прежде всего – предоставить списки учителей, которые готовы с первого сентября продолжать работать по российской программе. Всех, кто согласится, летом планируют отправить в оккупированный Крым для переподготовки. Те, кто не согласен выполнять требования врага, потеряют работу.

Я верю, что до первого сентября Херсонщина не только будет свободна от орков, но и начнет восстанавливаться.

– заявил Соболевский.

Он также добавил, что, возможно, тогда уже будут звучать первые приговоры для тех 111 негодяев , которые сегодня оказывают давление на украинских педагогов.

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