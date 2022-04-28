Российские оккупанты совершили в Украине много преступлений против человечности, весь мир начал говорить о геноциде украинцев. Как сообщил Владимир Зеленский в своем обращении, ужасы пережили не только Буча, Бородянка и Ирпень, известные на всей планете.
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Зверства россиян пережили сотни городов
По словам президента, визит ООН Антониу Гутерреша в Бородянку – важный жест. Генсек ООН собственными глазами увидел, что творит российская армия в Украине.
Сотни украинских городов и сотни общин пережили то же, что и Бородянка, и Буча. Российская армия в Украине сознательно и без сомнений растоптала все, на чем был основан глобальный порядок после Второй мировой войны,
– заявил президент.
Зверства россиян в Украине
Украина уже разоблачила и объявила подозрение 10 оккупантам, совершавшим преступления против украинцев в Буче. Парламент Канады признал действия россиян геноцидом, а Международный уголовный суд присоединился к расследованию.
Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к украинцам