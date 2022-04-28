Российские оккупанты совершили в Украине много преступлений против человечности, весь мир начал говорить о геноциде украинцев. Как сообщил Владимир Зеленский в своем обращении, ужасы пережили не только Буча, Бородянка и Ирпень, известные на всей планете.

Читайте также Грозят увольнением: учителей в оккупированном Геническе заставляют перейти на российскую программу

Зверства россиян пережили сотни городов

По словам президента, визит ООН Антониу Гутерреша в Бородянку – важный жест. Генсек ООН собственными глазами увидел, что творит российская армия в Украине.

Сотни украинских городов и сотни общин пережили то же, что и Бородянка, и Буча. Российская армия в Украине сознательно и без сомнений растоптала все, на чем был основан глобальный порядок после Второй мировой войны,

– заявил президент.

Зверства россиян в Украине

Украина уже разоблачила и объявила подозрение 10 оккупантам, совершавшим преступления против украинцев в Буче. Парламент Канады признал действия россиян геноцидом, а Международный уголовный суд присоединился к расследованию.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к украинцам