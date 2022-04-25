Присоединение МКС к расследованию

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. По ее словам, это впервые в истории к совместной следственной группе присоединился Офис прокурора Международного уголовного суда.

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Ровно месяц назад мы с коллегами из Литвы и Польши при поддержке Евроюста создали ССГ для расследования зверств РФ на территории нашего государства,

– отметила генпрокурор.

Она выразила убеждение, что это присоединение к расследованию и судебному преследованию военных преступлений и преступлений против человечности станет более эффективным и скоординированным.

Как происходит расследование

На сайте ведомства отметили, что в каждом из государств-участников ССГ идет собственное расследование агрессии России в Украине. Поэтому полноценное независимое расследование начал и офис прокурора МКС.

Стороны и участники ССГ будут координировать свои действия, вместе планировать следственные стратегии, а также оперативно и безопасно обмениваться информацией и доказательствами.

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