Присоединение МКС к расследованию
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. По ее словам, это впервые в истории к совместной следственной группе присоединился Офис прокурора Международного уголовного суда.
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Ровно месяц назад мы с коллегами из Литвы и Польши при поддержке Евроюста создали ССГ для расследования зверств РФ на территории нашего государства,
– отметила генпрокурор.
Она выразила убеждение, что это присоединение к расследованию и судебному преследованию военных преступлений и преступлений против человечности станет более эффективным и скоординированным.
Как происходит расследование
На сайте ведомства отметили, что в каждом из государств-участников ССГ идет собственное расследование агрессии России в Украине. Поэтому полноценное независимое расследование начал и офис прокурора МКС.
Стороны и участники ССГ будут координировать свои действия, вместе планировать следственные стратегии, а также оперативно и безопасно обмениваться информацией и доказательствами.
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