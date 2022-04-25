Доєднання МКС до розслідування

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. За її словами, це вперше в історії до спільної слідчої групи долучився Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

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Рівно місяць тому ми з колегами із Литви та Польщі за підтримки Євроюсту створили ССГ для розслідування звірств РФ на території нашої держави,

– зазначила генпрокурорка.

Вона висловила переконання, що це приєднання до розслідування та судове переслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності стане більш ефективним та скоординованим.

Як відбувається розслідування

На сайті відомства зазначили, що у кожній із держав-учасниць ССГ йде власне розслідування агресії Росії в Україні. Тому повноцінне незалежне розслідування розпочав й Офіс прокурора МКС.

Сторони та учасники ССГ координуватимуть свої дії, разом плануватимуть слідчі стратегії, а також оперативно та безпечно обмінюватимуться інформацією та доказами.

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