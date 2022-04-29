За словами президента, ця світлина не потрапила до того списку фотографій, які показали людям, розповідаючи про трагедію у ЗМІ.

Важливо Це наше ядро, – Зеленський озвучив свої очікування від битви за Донбас

Вона була в такому яскравому одязі, що добре запам’ятовується. І я сказав, що це неможливо. Якби діти це побачили… якби це побачили ще в офіційних джерелах,

– пригадав Зеленський.

Зеленський не міг викинути це фото з думок

Того ж дня президент прийшов на одну з найважливіших зустрічей. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва, щоб запропонувати Україні швидкий шлях до членства.

Однак коли Зеленський зустрівся з нею, він не міг перестати думати про ту світлину й жінку без голови. Він зазначив, що це був один із тих випадків, коли твої руки й ноги роблять одне, а твоя голова не слухає.

"Голова там, на вокзалі, а ти повинен бути присутнім тут", – сказав президент.

Удар по Краматорську: коротко

Російські війська зранку 8 квітня запустили ракету на вокзал Краматорська, поки там відбувалася евакуація.

На ракеті окупанти цинічно написали "за детей".

Загинули понад 50 людей. Ще приблизно 100 осіб зазнали важких поранень.

Дивіться більше – Вокзал Краматорська до та одразу після удару окупантів: