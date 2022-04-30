Владимир Зеленский сообщил четкую позицию Украины по отношению к российским оккупантам.
Важно Россияне убили вдвое больше мариупольцев, чем нацисты за 2 года во время Второй мировой войны
По его словам, каждый российский преступник должен и обязательно будет привлечен к ответственности.
"Кем бы они ни были и где бы они не прятались, мы всех их найдем и заставим отвечать", – заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
Что еще говорил Зеленский о преступлениях российских военных
- Владимир Зеленский вспомнил, как узнал об ударе россиян по вокзалу Краматорска. Ему прислали фотографию женщины без головы.
- Продолжают находить жертв россиян в Киевской области. Стало известно о новом захоронении с 900 мирными жителями.
- Ужасные преступления россиян против украинцев в Буче, Ирпене и Бородянке всколыхнули весь мир. Однако похожее пережили сотни наших городов.
- Президент Украины подчеркнул – ни один россиянин не избежит наказания за преступления против нашей страны и граждан.
- Мир не может чувствовать себя в безопасности, зная, какое количество ядерного оружия и атомных объектов есть в России. Президент Зеленский отметил, что отношение россиян к ядерной безопасности можно было увидеть по их действиям на ЧАЭС и ЗАЭС.
- Мариуполь продолжает героически обороняться под давлением россиян. Город окружен, но полностью взять его под контроль врагу не удается.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты вывозят в Россию или на оккупированный Восток граждан Украины. К сожалению, среди них много детей.
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