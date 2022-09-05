СБУ викрила двох російських генералів, які чинили воєнні злочини на території України. Вони керували окупантами на Київщині та Луганщині.

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Що відомо про воєнних злочинців

Так, ними виявилися командувач східного військового округу росії генерал-полковник алєксандр чайко та генерал-майор, "командувач 2-го армійського корпусу народної міліції лнр" еседдула абачев. Абачеву повідомлено про підозру, щодо чайко – уже направлено до суду обвинувальний акт.

Алєксандр чайко причетний до злочинів на Київщині

За даними слідства, чайко безпосередньо планував та готував вторгнення окупантів на територію північних регіонів України, зокрема Києва, на початку повномасштабної війни росії. Він очолював окупаційне угруповання "схід".

У Здвижівці Бучанського району окупант облаштував штаб у захопленому дитячому садочку, а на стадіоні однієї з місцевих шкіл вручав своїм підлеглим нагороди за вчинення воєнних злочинів на Київщині.

На підставі зібраних доказів чайко обвинувачується за:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни.

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Еседдула абачев діяв на східному напрямку

Як встановила СБУ, росіянин брав безпосередню участь у бойових діях проти українських військ у районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного та інших населених пунктів Луганщини.

За злочини, які він чинив там, вище керівництво росії йому надало звання "героя росії" та "героя лнр".

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за:

вчинення умисних дій з метою зміни меж території України та порушення порядку, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків;

планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб.

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