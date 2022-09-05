Про це написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що підтримку для росіян висловила французька політикиня Сеголен Руаяль.

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"Орбан, Шредер… а тепер і Сеголен Руаяль. Ці суб'єкти європолітики фактично кажуть, що росія мала право вдертися в суверенну державу та виправдовують звірства. "Не все так однозначно"? То, може, варто нагадати їм, який вигляд мають вбиті російськими варварами мирні українці?", – сказав Подоляк.

Заяви Руаяль

Сеголен Руаяль, яка є ексміністеркою екології Франції, в ефірі BFMTV сказала, що президент Володимир Зеленський "пропагує війну". Вона не довіряє новинам про зруйновані пологові будинки, звірства росіян на Київщині та зґвалтування дітей. Ці заяви одразу підхопила російська пропаганда.

"Це жахливо – йти та транслювати подібні речі тільки для того, щоб перервати мирний процес", – написала політикиня.

Згодом вона перепросила, але додала – ніколи не заперечувала воєнних злочинів.

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