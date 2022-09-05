Об этом написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что поддержку россиянам выразила французский политик Сеголен Руаяль.

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"Орбан, Шредер… а теперь и Сеголен Руаяль. Эти субъекты европолитики фактически говорят, что россия имела право ворваться в суверенное государство и оправдывают зверства. "Не все так однозначно"? Так, может, стоит напомнить им, как выглядят убитые" российскими варварами мирные украинцы?", – сказал Подоляк.

Заявления Руаяль

Сеголен Руаяль, являющаяся экс-министром экологии Франции, в эфире BFMTV сказала, что президент Владимир Зеленский "пропагандирует войну". Она не доверяет новостям о разрушенных роддомах, зверствах россиян на Киевщине и изнасиловании детей. Эти заявления сразу же подхватила российская пропаганда.

"Это ужасно – идти и транслировать подобные вещи только для того, чтобы прервать мирный процесс", – написала политик.

Впоследствии она извинилась, но добавила – никогда не отрицала военных преступлений.

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