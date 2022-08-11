Эстония приняла решение отменить въезд по шенгенским визам для граждан россии. Из-за этого пожаловался Шольц.

Заметьте Украина надеется на более активное участие Шольца в вопросе поставки оружия, – ОП

Канцлер Германии заявил, что ему трудно согласиться с этой идеей, потому что якобы "это война путина". Шольц выступил против коллективной ответственности всех россиян и заявил, что запрет может ослабить эффективность санкций, если бы "они были направлены против всех, включая невиновных".

Что сказал Кулеба

Глава МИД Украины напомнил Шольцу, что это – война не только путина, а всей россии.

Не путин, а реальные российские солдаты пришли из россии, чтобы убивать, пытать и уничтожать. россияне преимущественно поддерживают войну, болеют за ракетные удары по украинским городам и убийства украинцев. Пусть тогда российские туристы наслаждаются россией,

– заявил Кулеба.

Зверства россиян в Украине ужасают весь цивилизованный мир. россия каждый день пробивает дно. В частности, убивают и пытают украинцев, разрушают украинские города и села, обстреливаю ЗАЭС и подвергают опасности всю Европу.

Владимир Зеленский во время вечернего обращения 11 августа, комментируя обстрелы ЗАЭС, подчеркнул: "происходящее сейчас вокруг Запорожской АЭС – это одно из крупнейших преступлений государства-террориста".

Обратите внимание – что происходит на ЗАЭС: смотрите видео