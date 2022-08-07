В ОП заявили, что Украине также нужна бронетехника

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью Tagesspiegel заявил, что Украина нуждается в как можно большем количестве современного оружия. Подоляк отметил, что заявления канцлера Олафа Шольца свидетельствуют о его намерениях изменить отношения с россией.

Кстати Германия передаст Украине системы для радиационной, химической и биологической защиты

Советник главы ОП сказал, что Украина нуждается в поставках дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Это оружие, как он подчеркнул, позволит эффективно ликвидировать логистические и материально-технические склады врага.

Кроме того, Подоляк отметил важность увеличения количества беспилотников, а также систем противовоздушной обороны IRIS-T, которые Германия готова предоставить Украине.

Противовоздушные системы, такие как IRIS-T, о готовности поставок которых объявила Германия, для лучшей защиты наших городов от нападения с воздушного пространства. Нам их нужно больше, чтобы защитить по крайней мере Киев, Харьков, Днепр, Николаев и Одессу,

– заявил советник руководителя ОП.

Подоляк отметил, что Украине нужно нарастить количество бронетехники, чтобы после отступления россии продвигаться в глубь тех территорий, которые контролировал враг.

Германия передала Украине 3 РСЗО

В конце июля глава Офиса Президенту Андрей Ермак сообщил, что Германия передала Украине три обещанных реактивных системы залпового огня MARS-II.

Кроме того, сообщалось, что Германия передаст Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T и 3 бронированных ремонтно-эвакуационных машины и 3 самоходных гаубицы, вероятно, Gepard.

Также в сентябре Германия поставит в Украину радар для обнаружения артиллерийских снарядов типа "Кобра".

Уже 1 августа Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли реактивные системы залпового огня MARS-II.

MARS-II работает по спортивному принципу "бей – беги", то есть – совершил залп и поехал себе на новое место. Эта тактика делает MARS-II и другие западные MLRS фактически невидимыми для россиян и никаких реальных аргументов против этого оружия у врага нет.

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