Украинские военные уже прошли обучение по использованию таких систем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Германии.
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Федеральный министр Ламбрехт решила предоставить Украине комплексный пакет РХБ-защиты от ядерного, биологического и химического оружия из запасов Бундесвера,
– говорится в сообщении.
В пакет военной помощи входят деконтаминационные системы типа HEP70. Речь идет о шести автомобилях, каждый из которых оснащен двумя резервуарами для обеззараживающего вещества, а также о "значительном первоначальном запасе" средств для дезактивации опасных веществ.
Деконтаминация – это процесс осуществления мер по устранению химических, радиационных и биологических агентов.
Стоимость помощи и почему она нужна
Общая стоимость пакета превышает 860 тысяч евро. В Минобороны Германии убеждены, что с помощью нового оборудования ВСУ смогут быстро провести мобильную дезактивацию радиоактивных, биологических и химических боевых ядовитых веществ.
Бундесвер не только поддерживает Украину тяжелым вооружением. Я решила также предоставить пакет помощи для радиоактивной, биологической и химической защиты. Это обеспечит ВСУ необходимыми средствами для немедленного обезвреживания ядовитых боевых веществ,
– подчеркнула министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.
Отметим, что в составе ВСУ есть Войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.
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