Українські військові вже пройшли навчання з використання таких систем. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони Німеччини.

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Федеральний міністр Ламбрехт вирішила надати Україні комплексний пакет РХБ-захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї із запасів Бундесверу,

– йдеться в повідомленні.

До пакету військової допомоги входять деконтамінаційні системи типу HEP70. Йдеться про 6 автомобілів, кожен із яких оснащений двома резервуарами для знезаражувальної речовини, а також про "значний початковий запас" засобів для дезактивації небезпечних речовин.

Деконтамінація – це процес здійснення заходів із метою усунення хімічних, радіаційних та біологічних агентів.

Вартість допомоги та чому вона потрібна

Загальна вартість пакета перевищує 860 тисяч євро. У Міноборони Німеччини переконані, що за допомогою нового обладнання ЗСУ зможуть дуже швидко провести мобільну дезактивацію радіоактивних, біологічних та хімічних бойових отруйних речовин.

Бундесвер не лише підтримує Україну важким озброєнням. Я вирішила також надати пакет допомоги для радіоактивного, біологічного та хімічного захисту. Це забезпечить ЗСУ необхідними засобами для негайного знешкодження бойових отруйних речовин,

– наголосила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

Зауважимо, що в складі ЗСУ є Війська радіаційного, хімічного та біологічного (РХБ) захисту.

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