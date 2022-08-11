Естонія ухвалила рішення скасувати в'їзд за шенгенськими візами для громадян росії. Через це побідкався Шольц.

Зауважте Україна сподівається на більш активну участь Шольца в питанні постачання зброї, – ОП

Канцлер Німеччини заявив, що йому важко погодитися з цією ідеєю, бо начебто "це війна путіна". Шольц виступив проти колективної відповідальності всіх росіян й заявив, що заборона може послабити ефективність санкцій, якби "вони були спрямовані проти всіх, включаючи невинних".

Що сказав Кулеба

Глава МЗС України нагадав Шольцу, що це – війна не лише путіна, а усієї росії.

Не путін, а реальні російські солдати прийшли з Росії, щоб вбивати, катувати і нищити. росіяни переважно підтримують війну, вболівають за ракетні удари по українських містах і вбивства українців. Нехай тоді російські туристи насолоджуються росією,

– заявив Кулеба.

Звірства росіян в Україні жахають увесь цивілізований світ. росія щодня пробиває дно. Зокрема, вбивають та катують українців, руйнують українські міста й села, обстрілюю ЗАЕС та наражають на небезпеку усю Європу.

Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 11 серпня, коментуючи обстріли ЗАЕС наголосив: "те, що відбувається зараз навколо Запорізької АЕС, – це один з найбільших злочинів держави-терористки".

Зауважте – що відбувається на ЗАЕС: дивіться відео