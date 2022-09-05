СБУ разоблачила двух российских генералов, совершавших военные преступления на территории Украины. Они руководили оккупантами в Киевской и Луганской областях.

К теме СБУ идентифицировала приятеля кадырова, который пытал ребенка на Киевщине

Что известно о военных преступниках

Так, ими оказались командующий восточного военного округа россии генерал-полковник Александр Чайко и генерал-майор, "командующий 2-м армейским корпусом народной милиции лнр" еседдула абачев. Абачеву поставлено в известность о подозрении, относительно чайко – уже направлен в суд обвинительный акт.

Александр чайко причастен к преступлениям на Киевщине

По данным следствия, чайко непосредственно планировал и готовил вторжение оккупантов на территорию северных регионов Украины, в частности Киева, в начале полномасштабной войны россии. Он возглавлял оккупационную группировку "восток".

В Здвижевке Бучанского района оккупант обустроил штаб в захваченном детском саду, а на стадионе одной из местных школ вручал своим подчиненным награды за совершение военных преступлений в Киевской области.

На основании собранных доказательств чайко обвиняется за:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны.

Читайте также "Не все так однозначно": в ОП напомнили пропутинским политикам, как выглядит война в Украине

Эседдула абачев действовал на восточном направлении

Как установила СБУ, россиянин принимал непосредственное участие в боевых действиях против украинских войск в районах Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного и других населенных пунктов Луганской области.

За преступления, которые он совершал там, высшее руководство россии ему присвоило звание "героя россии" и "героя лнр".

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении за:

совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины и нарушение порядка, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям;

планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц.

Смотрите также – в селе на Киевщине после оккупантов не осталось ни одного уцелевшего здания: видео