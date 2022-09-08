По данным следствия, предателем оказался николаевский пенсионер. Его задержали и объявили о подозрении.
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Что известно о корректировщике
Местного 62-летнего мужчину оккупантам даже не пришлось вербовать. Он сам пожелал помогать врагу по идеологическим мотивам. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, подозреваемый не воспринимал государственную власть в Украине и исповедовал пророссийскую идею.
Через мессенджеры и социальные сети пенсионер передавал врагу данные про:
- количественный состав военных формирований ВСУ;
- расположение военнослужащих и военных формирований ВСУ;
- перемещение военной техники и средств поражения на территории Николаевской области.
По данным следствия, эту информацию он посылал с координатами и подробным описанием.
Следственные действия по установлению обстоятельств, выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к правонарушению еще продолжаются.
Доказательства преступления жителя Николаева / Фото СБУ
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