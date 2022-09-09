Таким чином правоохоронці запобігли диверсійним діям проти підрозділів сил оборони. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Важливо Кулеметників з псевдореспубліки Луганщини, які обстрілювали позиції ЗСУ на сході – засудили

Як ворожий агент хотів підірвати склад ЗСУ

За вчинення диверсії окупанти обіцяли своєму поплічнику "винагороду" у розмірі 30 тисяч гривень.

Як виявилось, зрадником виявився рецидивіст, який неодноразово був засуджений за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вбивство.

У поле зору агресора чоловік потрапив через свої проросійські погляди, які висловлював серед оточуючих, зокрема у кримінальних колах,

– наголосили у СБУ.

Під час затримання у зловмисника виявили мобільний телефон, який містить контакт встановленого співробітника спецслужб росії.

Наразі затриманому агенту повідомили про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як СБУ викрила агента росії: дивіться відео

Зрадники України: останні новини

СБУ затримала ще одного коригувальника у Миколаєві. Зрадником виявився пенсіонер.

За матеріалами СБУ, до 15 років позбавлення волі засудили українця, який брав участь у бойових діях проти підрозділів АТО. Після початку повномасштабного вторгнення він воював проти ЗСУ та охороняв для окупантів захоплені мости на Запоріжжі.

Правоохоронці викрили агентурну групу, організатором якої була жінка з тимчасово окупованого Мелітополя. Агенти ворога коригували ракетні удари по Запоріжжю.

СБУ затримала жителя Сумщини, який співпрацював із фсб росії. У перші дні війни він "провів" до Київської області окупантів, а разом з ними 128 одиниць техніки ворога.

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