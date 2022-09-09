Таким чином правоохоронці запобігли диверсійним діям проти підрозділів сил оборони. Про це повідомили у Службі безпеки України.
Важливо Кулеметників з псевдореспубліки Луганщини, які обстрілювали позиції ЗСУ на сході – засудили
Як ворожий агент хотів підірвати склад ЗСУ
За вчинення диверсії окупанти обіцяли своєму поплічнику "винагороду" у розмірі 30 тисяч гривень.
Як виявилось, зрадником виявився рецидивіст, який неодноразово був засуджений за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вбивство.
У поле зору агресора чоловік потрапив через свої проросійські погляди, які висловлював серед оточуючих, зокрема у кримінальних колах,
– наголосили у СБУ.
Під час затримання у зловмисника виявили мобільний телефон, який містить контакт встановленого співробітника спецслужб росії.
Наразі затриманому агенту повідомили про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як СБУ викрила агента росії: дивіться відео
Зрадники України: останні новини
- СБУ затримала ще одного коригувальника у Миколаєві. Зрадником виявився пенсіонер.
- За матеріалами СБУ, до 15 років позбавлення волі засудили українця, який брав участь у бойових діях проти підрозділів АТО. Після початку повномасштабного вторгнення він воював проти ЗСУ та охороняв для окупантів захоплені мости на Запоріжжі.
- Правоохоронці викрили агентурну групу, організатором якої була жінка з тимчасово окупованого Мелітополя. Агенти ворога коригували ракетні удари по Запоріжжю.
- СБУ затримала жителя Сумщини, який співпрацював із фсб росії. У перші дні війни він "провів" до Київської області окупантів, а разом з ними 128 одиниць техніки ворога.
Варто переглянути – Агент фсб мав доступ до Верховної Ради: дивіться відео