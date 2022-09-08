За матеріалами СБУ бойовиків так званої "лнр" у складі окупаційних угруповань штурмували українські міста на Луганщині.

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Що відомо про бойовиків

Обох зловмисників, імен яких СБУ не розкриває, взяли у полон під час бойових дій на Сході. Як з'ясувалося, вони є українцями за походженням.

Одним з полонених, який потрапив до рук ЗСУ травні цього року поблизу селища Катеринівка Попаснянського району, виявився місцевий житель. Він на початку повномасштабного вторгнення сам прибув до пункту збору "мобілізованих" на тимчасово окупованій території України.

Після мобілізації в так званій "лнр" пішов воювати проти Збройних Сил України кулеметником у складі так званого "6 козачого полку народної міліції лнр". У ході проведення слідчих дій зловмисник намагався видавати себе за примусово мобілізованого громадянина росії.

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Другого зрадника, якого засудили в Україні, полонили у серпні разом із сімома іншими учасниками ворожого угруповання під час бойових дій на Бахмутському напрямку. Ним виявися раніше засуджений за наркозлочини мешканець Луганщини. До лав так званої "народної міліції лнр" він вступив ще у 2021 році, а з початку повномасштабної агресії був призначений кулеметником у складі "2-го армійського корпусу" окупаційних угруповань росії.

Він воював проти українських військ у районах Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська та брав участь у розграбовуванні захоплених підприємств і помешкань місцевих жителів.

Суд визнав їх винними за декількома статтями Кримінального кодексу України та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном 15 та 10 років відповідно.

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До 15 років позбавлення волі засудили бойовика з квазіреспубліки на Донбасі, який воював проти підрозділів АТО. Після 24 лютого він охороняв для окупантів захоплені мости на Запоріжжі.

Сім'я учасників українського телешоу "Міняю жінку" з окупованого Мелітополя пішла працювати на російських військових. Коли окупанти захопили місто, дружина прилаштувалася при українському штабі мера Івана Федорова, але потім виявилось, що жінка була засланим козачком росіян.

СБУ викрила групу агентів ворога, організатором якої була жінка з Мелітополя. Вони займалися тим, що коригували ракетні удари по Запоріжжю.

На Сумщині мешканець міста співпрацював зі службами росії. На початку війни він "провів" до Київщини окупантів, а разом з ними 128 одиниць техніки ворога.