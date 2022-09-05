Подружжя Олена Трокай та Юрій Пушкарь, які прославилися на весь світ, стали коригувальниками окупантів. До цього вони працювали музикантами.

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Як сімейна пара працювала з ворогом

Раніше Олена підробляла співачкою у кафе, а її чоловік Юрій був керівником болгарського та караїмського товариств і підробляв концертмейстером та помічником керівника народного болгарського ансамблю "Балкани". Також Юрій навіть претендував на посаду директора Мелітопольської школи мистецтв, але в нього нічого не вийшло.



Пара брала участь у шоу "Міняю жінку" / Скриншот з відео

Коли окупанти захопили Мелітополь, Олена прилаштувалася при українському штабі мера Івана Федорова. Але потім виявилось, що жінка була засланим козачком рашистів. 9 травня вона підробляла тамадою на шабаші "перемоги", яке влаштували загарбники у місті.

Також Олена гастролювала окупованими територіями Запорізької області. Крім того, вона та її учениця Олена Сафронова виступали на концерті, організованому окупантами у місті Дніпрорудне.



Зрадниця Олена раніше займалася музикою / фото "РІА-Мелітополь"

Зрадник пішов служити до російської армії

Поки Олена розважала концертами загарбників, її чоловік Юрій проходив навчання у Криму, після чого у складі російської армії був направлений до міста Херсона, де служив на охороні греблі.



Подружжя стало на бік окупантів / фото "РІА-Мелітополь"

Зрадником виявився і свекор

СБУ перехопила телефонну розмову Олени зі своїм чоловіком та свекром. Жінка змушувала чоловіка переконати свого батька в тому, що він має здати координати розташування військової техніки ЗСУ для того, щоб його з передової перевели до тилу. Натомість їй би дали омріяну керівну посаду.

Коли невістка почала насідати на мене, я випадково назвав точку, де знаходилися частини ЗСУ. Цілком випадково,

– зі сльозами розповів зрадник у суді.

У підсумку 60-річному пенсіонеру світить довічний термін. Також підозру заочно оголосили самій коригувальниці вогню Олені, яка нині перебуває у Мелітополі.

До речі, є цікавий факт, що батько Олени був одним із організаторів так званої "руської весни". На Братському цвинтарі захисники пам'ятників Леніну 26 лютого того року вперше зібралися у центрі міста. Перед початком зборів Андрій Трокай спробував заборонити журналістам вести відеозйомку. Також він бризнув газом в очі директору ТРК "Мелітополь" Володимиру Морозовському.

До того ж Андрій Трокай свого часу служив у секретних військах і пройшов спецпідготовку. Коли чоловік зрозумів, що йому світить реальний термін за ґратами, він утік у квазіреспубліку "ДНР". Правоохоронці оголосили його у розшук.

Зрадники України: головні новини

Правоохоронці затримали медика, який допомагав російським окупантам. Він передавав ворожим спецслужбам місця дислокації ЗСУ на півдні Одещини.

Також працівники СБУ затримали "законсервованого" агента фсб. Він коригував ракетні удари окупантів по Харківщині.

На Донеччині ДБР завершила розслідування щодо двох колишніх правоохоронців, яких підозрюють у співпраці з ворогом. Чоловіки могли зливати росіянам дані про позиції ЗСУ. З'ясувалося, що ті працювали в лавах Державної пенітенціарної служби. Вони були охоронцями Торецької виправної колонії №2.

Крім того, у Києві викрили російського агента. Зрадник України збирав таємну інформацію про постачання західної зброї й передавав її ворогу.

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