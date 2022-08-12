Зловмисник передавав окупантам геолокації міської інфраструктури. За його "наводкою", росіяни вдарили по будівлі обласної державної адміністрації та ще 7 цивільних об’єктах.

До речі СБУ затримала російського агента: збирав розвіддані про постачання зброї в Україну

Агента "законсервували"

Чоловік відправляв окупантам розвіддані у вигляді текстових файлів. Там був детальний опис об’єктів та інформації щодо перебування людей. Встановили, що зрадник – колишній правоохоронець. Його завербував кадровий співробітником фсб під час перетину російського кордону у 2019 році.

Потім вороги дали йому оперативний псевдонім та провели інструктаж. Після цього зловмисника перевели у "режим очікування".

Обіцяли російське громадянство

Коли держава-агресорка пішла на повномасштабне вторгнення, на зв’язок з агентом вийшов російський "куратор". Окупанти обіцяли "вивести" зловмисника на територію росії і оформити громадянство.

Співробітники СБУ завадили цим "планам" і затримали зловмисника. Йому вже повідомили про підозру.

Російських агентів затримали на Донеччині

На Донеччині ДБР завершила розслідування щодо двох колишніх правоохоронців, яких підозрюють у співпраці з ворогом. Чоловіки могли зливати росіянам дані про позиції ЗСУ.

З'ясували, що працювали в лавах Державної пенітенціарної служби. Вони були охоронцями Торецької виправної колонії №2.

До теми – російський командир наказав розстріляти цивільних українців, перехоплення сбу: відео