Про це повідомили в Державному бюро розслідувань та Офісі генпрокурора 10 серпня. Там зазначили, що своїми діями зловмисники практично передали точну локацію наших захисників.

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Як правоохоронці передали дані ворогу

У матеріалах слідства мовиться, що на момент скоєння злочину, підозрювані ще працювали в лавах Державної пенітенціарної служби. Вони були охоронцями Торецької виправної колонії №2.

Наразі вже встановлено, що у травні 2022 року чоловіки здійснили відеознімання позицій Збройних Сил України на Донеччині. Це відео надіслали у російський чат-бот. Також один із чоловіків ще скинув відео "другу", який був зареєстрований у телеграмі за російським номером телефону.

Затримані розповіли слідчим про свої злочини: дивіться відео

У висновку слідчих вказано, що “дії фігурантів створили загрозу знищення позицій ЗСУ та безпеці військових, які захищають Україну”. Невдовзі суд встановить, як варто за це покарати.

Що загрожує затриманим

Чоловіків судитимуть за статтею про несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних Сил України. Вона передбачає ув’язнення на строк до 8 років.

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