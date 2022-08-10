Об этом сообщили в Государственном бюро расследований и Офисе генпрокурора 10 августа. Там отметили, что своими действиями злоумышленники передали точную локацию наших защитников.

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Как правоохранители передали данные врагу

В материалах следствия говорится, что на момент совершения преступления подозреваемые еще работали в рядах Государственной пенитенциарной службы. Они были охранниками Торецкой исправительной колонии №2.

Уже установлено, что в мае 2022 года мужчины осуществили видеосъемку позиций Вооруженных Сил Украины в Донецкой области. Это видео было отправлено в российский чат-бот. Также один из мужчин еще сбросил видео "другу", зарегистрированного в телеграмме по российскому номеру телефона.

Задержанные рассказали следователям о своих преступлениях: смотрите видео

В заключении следователей указано, что "действия фигурантов создали угрозу уничтожения позиций ВСУ и безопасности военных, защищающих Украину". Вскоре суд установит, как следует за это наказать.

Что угрожает задержанным

Мужчин будут судить по статье о несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных Сил Украины. Она предусматривает заключение сроком до 8 лет.

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