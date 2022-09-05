Прославившаяся на весь мир супружеская пара Елена Трокай и Юрий Пушкарь стали корректировщиками оккупантов. До этого они работали музыкантами.

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Как семейная пара работала с врагом

Ранее Елена подрабатывала певицей в кафе, а ее муж Юрий был руководителем болгарского и караимского общества и подрабатывал концертмейстером и помощником руководителя народного болгарского ансамбля "Балканы". Также Юрий даже претендовал на должность директора Мелитопольской школы искусств, но у него ничего не вышло.



Пара принимала участие в шоу "Меняю жену" / Скриншот с видео

Когда оккупанты захватили Мелитополь, Елена пристроилась при украинском штабе мэра Ивана Федорова. Но потом оказалось, что женщина была засланным казачком рашистов. 9 мая она подрабатывала тамадой на шабаше "победы", который устроили захватчики в городе.

Также Елена гастролировала оккупированными территориями Запорожской области. Кроме того, она и ее ученица Елена Сафронова выступали на концерте, организованном оккупантами в Днепрорудном.



Предательница Елена раньше занималась музыкой / фото "РИА-Мелитополь"

Предатель пошел служить в российскую армию

Пока Елена развлекала концертами захватчиков, ее муж Юрий проходил обучение в Крыму, после чего в составе российской армии был направлен в Херсон, где служил на охране плотины.



Супруги стали на сторону оккупантов / фото "РИА-Мелитополь"

Предателем оказался и свекор

СБУ перехватила телефонный разговор Елены со своим мужем и свекром. Жена заставляла мужа убедить своего отца в том, что он должен сдать координаты расположения военной техники ВСУ для того, чтобы его с передовой перевели в тыл. Вместо этого ей бы дали желанную руководящую должность.

Когда невестка принялась наседать на меня, я случайно назвал точку, где находились части ВСУ. Совершенно случайно,

– со слезами рассказал предатель в суде.

В итоге 60-летнему пенсионеру светит пожизненный срок. Также подозрение заочно объявили самой корректировщице огня Елене, которая сейчас находится в Мелитополе.

Кстати, есть интересный факт, что отец Елены был одним из организаторов так называемой "русской весны". На Братском кладбище защитники памятников Ленину 26 февраля того же года впервые собрались в центре города. Перед началом собрания Андрей Трокай попытался запретить журналистам вести видеосъемку. Также он брызнул газом в глаза директору ТРК "Мелитополь" Владимиру Морозовскому.

К тому же Андрей Трокай в свое время служил в секретных войсках и прошел спецподготовку. Когда мужчина понял, что ему светит реальный срок за решеткой, он сбежал в квазиреспублику "ДНР". Правоохранители объявили его в розыск.

Предатели Украины: главные новости

Правоохранители задержали медика, помогавшего российским оккупантам. Он передавал вражеским спецслужбам места дислокации ВСУ на юге Одесской области.

Также сотрудники СБУ задержали "законсервированного" агента ФСБ. Он корректировал ракетные удары оккупантов по Харьковщине.

В Донецкой области ГБР завершило расследование в отношении двух бывших правоохранителей, подозреваемых в сотрудничестве с врагом. Мужчины могли сливать россиянам данные о позициях ВСУ. Выяснилось, что они работали в рядах Государственной пенитенциарной службы. Они были охранниками Торецкой исправительной колонии №2.

Кроме того, в Киеве разоблачили российского агента. Предатель Украины собирал тайную информацию о поставках западного оружия и передавал его врагу.

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