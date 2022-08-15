З'ясувалося, що зрадник – місцевий мешканець, співробітник одного з державних медичних закладів. Через його діяльність росіяни здійснювали прицільні й масовані обстріли Одеської області.
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Житель Одещини допомагав росіянам атакувати область
СБУ затримала агента спецслужб рф, який збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і Тероборони, функціонування резервних аеродромів і військових полігонів на півдні Одещини,
– мовиться в повідомленні.
Зрадник допомагав окупантам таким чином:
- ️надавав точні координати об’єктів оборони на карті;
- описував стан об’єкта, матеріал, призначення та використання військовими, прилеглу територію до деталей;
- ️розповідав про кількість особового складу та військової техніки ЗСУ та їхнє переміщення;
- вказував кількість облаштованих укріплень.
Що загрожує зловмиснику
Слідчі СБУ повідомили агенту росії про підозру. Наразі йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
В Офісі генпрокурора повідомили, що кримінальне провадження відкрили за статтею "державна зрада в умовах воєнного стану". Жителю Одещини загрожує позбавленням волі на 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацію майна.
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