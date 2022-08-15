З'ясувалося, що зрадник – місцевий мешканець, співробітник одного з державних медичних закладів. Через його діяльність росіяни здійснювали прицільні й масовані обстріли Одеської області.

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Житель Одещини допомагав росіянам атакувати область

СБУ затримала агента спецслужб рф, який збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і Тероборони, функціонування резервних аеродромів і військових полігонів на півдні Одещини,

– мовиться в повідомленні.

Зрадник допомагав окупантам таким чином:

️надавав точні координати об’єктів оборони на карті;

описував стан об’єкта, матеріал, призначення та використання військовими, прилеглу територію до деталей;

️розповідав про кількість особового складу та військової техніки ЗСУ та їхнє переміщення;

вказував кількість облаштованих укріплень.

Що загрожує зловмиснику

Слідчі СБУ повідомили агенту росії про підозру. Наразі йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

В Офісі генпрокурора повідомили, що кримінальне провадження відкрили за статтею "державна зрада в умовах воєнного стану". Жителю Одещини загрожує позбавленням волі на 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацію майна.

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