Таким образом правоохранители предотвратили диверсионные действия против подразделений сил обороны. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Как вражеский агент хотел взорвать склад ВСУ

За совершение диверсии оккупанты обещали своему приспешнику "вознаграждение" в размере 30 тысяч гривен.

Как оказалось, предателем оказался рецидивист, неоднократно осужденный за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийство.

В поле зрения агрессора мужчина попал из-за своих пророссийских взглядов, которые выражал среди окружающих, в том числе в криминальных кругах,

– отметили в СБУ.

Во время задержания у злоумышленника был обнаружен мобильный телефон, содержащий контакт установленного сотрудника спецслужб россии.

Задержанному агенту сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Предатели Украины: последние новости

СБУ задержала еще одного корректировщика в Николаеве. Предателем оказался пенсионер.

По материалам СБУ, к 15 годам лишения свободы приговорили украинца, участвовавшего в боевых действиях против подразделений АТО. После начала полномасштабного вторжения он воевал против ВСУ и охранял для оккупантов захваченные мосты в Запорожье.

Правоохранители разоблачили агентурную группу, организатором которой была женщина из временно оккупированного Мелитополя. Агенты врага корректировали ракетные удары по Запорожью.

СБУ задержала жителя Сумской области, который сотрудничал с фсб россии. В первые дни войны он "провел" в Киевскую область оккупантов, а вместе с ними 128 единиц техники врага.

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