Запобіжний захід ексочільнику СБУ Харківщини 12 вересня обрав суд. Роман Дудін очолював Службу безпеки у Харківській області ще буквально до травня 2022 року.

Важливо Ексначальнику СБУ Харківщини Дудіну оголосили про підозру: йому загрожує до 15 років тюрми

Дудіну обрали запобіжний захід

За матеріалами ДБР суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для чинного співробітника СБУ, який до травня 2022 року очолював одне з регіональних управлінь Служби,

– повідомили в ДБР.

Буквально вранці 12 вересня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру чинному співробітнику СБУ.

Його підозрюють у:

державній зраді;

а також самовільному залишенні місця служби військовослужбовцем в умовах воєнного стану.

Що відомо про справу Дудіна

У ДБР повідомили, що Роман Дудін з 24 лютого 2022 року на той час ще керівник регіонального управління спецслужби умисно перешкоджав органам управління області організовувати оборону.

Тобто, він фактично діяв у інтересах воєнізованих підрозділів та спецслужб росії. Також встановлено факт самовільного залишення ним місця служби,

– повідомили в ДБР.

Тобто під час війни Роман Дудін покинув Харківщину, хоч як військовослужбовець не мав права цього робити.

Якщо провину Дудіна доведуть, то йому загрожує до 15 років тюрми. Варто пригадати, що ексочільника СБУ Харківщини затримали ще 11 вересня.

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