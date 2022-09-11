Інформацію про затримання Дудіна 24 каналу підтвердили у ДБР. Деталей наразі не розкривають.

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Зеленський звільнив Дудіна у травні

Володимир Зеленський звільнив Дудіна після свого візиту на Харківщину у травні 2022 року. Деталі український лідер озвучив під час традиційного вечірнього звернення до українців.

Тоді президент заявив, що ексначальник СБУ не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни.

Я приїхав. Розібрався. Звільнив очільника СБУ області. За те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто,

– заявив Зеленський.

Український лідер додав, що мотиви таких дій Дудіна мають з'ясувати правоохоронці.

ДБР затримало начальника "поліції" Балаклії

Тим часом у звільнених містах та селах на Харківщині триває зачистка. Вадим Денисенко – радник глави МВС – повідомив, що у звільнених містах після того, як Нацгвардія провела зачистку, розпочинають роботу ДБР, СБУ та Нацполіція.

Зокрема, у Балаклії ДБР затримало начальника "поліції" міста. Це – зрадник, який перейшов на бік окупантів.

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