Информацию о задержании Дудина 24 каналу подтвердили в ГБР. Детали пока не раскрывают.

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Зеленский уволил Дудина в мае

Владимир Зеленский уволил Дудина после своего визита в Харьковскую область в мае 2022 года. Детали украинский лидер озвучил во время традиционного вечернего обращения к украинцам.

Тогда президент заявил, что экс-начальник СБУ не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны.

Я приехал. Разобрался. Уволил главу СБУ области. За то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что мотивы таких действий Дудина должны выяснить правоохранители.

ГБР задержало начальника "полиции" Балаклеи

Тем временем в освобожденных городах и селах Харьковщины продолжается зачистка. Вадим Денисенко – советник главы МВД – сообщил, что в освобожденных городах после того, как Нацгвардия провела зачистку, приступают к работе ГБР, СБУ и Нацполиция.

В частности, в Балаклее ГБР задержало начальника "полиции" города. Это – предатель, который перешел на сторону оккупантов.

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