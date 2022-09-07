За сотрудничество с врагом изменникам грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности.

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Сотрудники СБУ собрали доказательства добровольного сотрудничества с врагом еще 6 коллаборантов, занимающих "должности" в органах местного самоуправления и силовых структурах на временно оккупированных территориях,

– говорится в сообщении.

В частности, подозрения от СБУ получили:

бывший глава Волчанской территориальной общины на Харьковщине Лесников М.П. , который перешел на сторону врага и "возглавляет" так называемую "военно-гражданскую администрацию Волчанского района", где занимается популяризацией политической партии "единая россия" и оправдывает вооруженную агрессию росии;

, который перешел на сторону врага и "возглавляет" так называемую "военно-гражданскую администрацию Волчанского района", где занимается популяризацией политической партии "единая россия" и оправдывает вооруженную агрессию росии; соратница скандально известного Владимира Рогова, лидера местного Антимайдана и руководителя так называемого движения "русская весна" Уманец К.Л. , вернувшаяся в Мелитополь из россии и получившая "должность" так называемого "председателя Кирилловской ОТГ";

, вернувшаяся в Мелитополь из россии и получившая "должность" так называемого "председателя Кирилловской ОТГ"; один из основателей в Украине "партии политики путина", житель Бердянска Станислав Селиванов , тоже активно сотрудничающий с врагом с 2014 года и назначенный оккупантами "заместителем мэра Бердянска по вопросам социальной сферы";

, тоже активно сотрудничающий с врагом с 2014 года и назначенный оккупантами "заместителем мэра Бердянска по вопросам социальной сферы"; бывший полицейский Лысенко К.С. , который в 2015 году не прошел переаттестацию и был уволен из полиции и сейчас возглавляет так называемый "Днепрорудненский райотдел милиции";

, который в 2015 году не прошел переаттестацию и был уволен из полиции и сейчас возглавляет так называемый "Днепрорудненский райотдел милиции"; ранее приговоренный к 6 годам тюрьмы сотрудник "Великобелозорского райотдела милиции" Малина А.А. ;

; бывший работник районных электросетей пгт Андреевка Бердянского района Костриж О.В., которого ранее уволили за кражи.

"В настоящее время всем злоумышленникам объявлено о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет", – резюмировали в СБУ.

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российские коллаборанты: последние новости

В результате наступления ВСУ на определенные территории Юга, оттуда массово бегут коллаборанты. Они заранее вывезли из Херсона свои семьи и ищут себе более "спокойные" места.

Коллаборанты в Мариуполе не получают высоких российских зарплат, на которые так надеялись. Безусловно, они пошли на государственную измену не за 35 тысяч рублей (7 – 10 тысяч гривен).

Во временно оккупированном Крыму российские спецслужбы разыскивают так называемого экс-главу "капстроя" Севастополя илариона гапицонова. 29 августа его уволили с должности.

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