Случаи с отравлениями четко показали качество российской гумпомощи, а коллаборанты еще раз продемонстрировали свою жадность. Об этом 24 каналу рассказала корреспондент из Харькова Анна Черненко.

Интересно На Харьковщине коллаборантов немного, у них в голове поддержка "русского мира", – полиция

оккупанты оставили Боровскую общину

По данным местных жителей и разведки, из Боровской общины Харьковской области российские оккупанты в основном вышли. Однако это не касается села Подвысокое, там сосредоточены артиллерия и силы врага. Многие россияне захватили дома местных жителей, поселились там и разворовали имущество.

россияне кичатся отравленной гуманитаркой

В минобороны государства-агрессора кичатся невероятным количеством гуманитарной помощи, которую привезли в Боровскую общину. Однако местные жители говорят, что она непригодна к потреблению. Известно, что коллаборанты, которые пошли на сотрудничество с врагом массово травятся. Неудивительно, что они поплатились за свою алчность.

Семья коллаборантов безумно отравились. Гумпомощь оставалась в руках "своих людей", у местной новой власти. Факты отравления из-за алчности, иначе не скажешь. Они не отдали это людям, а оставили себе. Качество российской гуманитарки показало себя,

– заметила Черненко.

Таким образом, оккупанты и предатели позаботились об украинцах. К счастью, местные жители не получили доступ к просроченной пище, они остались живы и здоровы.

Коллаборанты в Харьковской области: что известно

Служба Безопасности Украины задержала мужчину, работавшего в координационном штабе Управления СБУ в Харьковской области. Выяснилось, что он передавал ценные данные российским спецслужбам.

В июле задержан местный житель Харькова, который помогал оккупантам обстреливать город. Он передавал координаты расположения ВСУ гражданке россии.

На временно оккупированных территориях Харьковской области происходит очень быстрое изменение кадров в "администрациях" захватчиков. россияне не доверяют коллаборантам.

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