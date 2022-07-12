оккупанты не доверяют своим гауляйтерам

Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, там произошло уже несколько волн переназначений "руководителей".

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Сначала гауляйтерами ставили людей, которых выискивали среди местного населения. Однако впоследствии, вероятно по недоверию к коллаборантам, их начали менять. Журналистка рассказала, что "руководить" временно оккупированными населенными пунктами присылали российских и белорусских "руководителей", а впоследствии их снова меняли.

К тому же несколько человек, которые занимали должности в "администрациях" оккупантов, сейчас вроде бы исчезли. Есть разные варианты того, что могло с ними случиться. В частности, говорят о том, что некоторые могли уехать в россию, а некоторых могли затащить в подвалы "свои" же.

Эти процессы постоянны. По-моему, это из-за тотального недоверия даже тем, кто поддерживает их идеи,

– считает Анна Черненко.

Также журналистка рассказала, что на местных информационных сайтах даже появились отдельные рубрики о предателях и коллаборантах. Там можно подробно узнать – кто эти люди, откуда они и чем занимались раньше. Так, большинство из них в 2014-2015 годах поддерживали антимайданы и пророссийские методички и выражали желание жить во вновь созданных антигосударственных формированиях.

По словам корреспондентки, харьковчане действительно внимательно следят за этим, пытаются узнать больше об этих людях и разобраться в их мотивах.

"Ибо есть принуждение, пытки и издевательства, но есть и предательство, о котором очень часто говорят и в прокуратуре, потому что открывают уголовные дела именно по поводу государственной измены", – подытожила она.

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