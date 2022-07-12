Окупанти не довіряють своїм гауляйтерам

Про це 24 каналу розказала кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, там відбулося вже кілька хвиль перепризначень "керівників".

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Спершу гауляйтерами ставили людей, яких вишукували серед місцевого населення. Однак згодом, ймовірно через недовіру до колаборантів, їх почали змінювати. Журналістка розповіла, що "керувати" тимчасово окупованими населеними пунктами присилали російських та білоруських "керманичів", а згодом їх знову змінювали.

До того ж декілька людей, які обіймали посади в "адміністраціях" окупантів зараз начебто зникли. Є різні варіанти того, що могло з ними трапитись. Зокрема, говорять про те, що дехто міг виїхати в росію, а декого могли затягти у підвали "свої" ж.

ЦІ процеси постійні. Як на мене, це через тотальну недовіру навіть тим, хто підтримує їхні ідеї,

– вважає Анна Черненко.

Також журналістка розповіла, що на місцевих інформаційних сайтах навіть з'явилися окремі рубрики про зрадників та колаборантів. Там можна детально дізнатися – хто ці люди, звідки вони та чим займалися раніше. Так, більшість із них у 2014 – 2015 роках підтримували антимайдани та проросійські методички та виказували бажання жити у новостворених антидержавних формуваннях.

За словами кореспондентки, харків'яни дійсно уважно стежать за цим, намагаються дізнатися більше про цих людей та розібратися в їхніх мотивах.

"Бо є примус, тортури і знущання, але є й зрадництво, про яке дуже часто говорять і в прокуратурі, бо відкривають кримінальні справи саме щодо державної зради", – підсумувала вона.

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