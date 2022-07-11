Великий Бурлук – важный железнодорожный узел для российской армии
Российские СМИ 11 июля подтвердили информацию о том, что коллаборант Евгений Юнаков погиб. Сообщается, что он умер вследствие подрыва автомобиля.
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Отметим, что о ликвидации Юнакова 10 июля информировал народный депутат Алексей Гончаренко. Он отмечал, что Великий Бурлук – важный железнодорожный узел для российской армии.
Великий Бурлук – это поселок восточнее Харькова, который уже долгое время находится под оккупацией российских военных.
Великий Бурлук долгое время находился под оккупацией россиян / Скриншот карты боевых действий
Какая ситуация в Харьковской области
- В Харькове в ночь на 11 июля во время тревоги российские военные в очередной раз нанесли ракетные удары. Войска агрессора попали ракетой в 6-этажный жилой дом в центре города. Ракеты, вероятно, запускали из российского Белгорода.
- Утром 11 июля оккупанты снова ударили по Харькову, но на этот раз из РСЗО. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что вражеские снаряды попали в школу, шиномонтаж и другие объекты гражданской инфраструктуры. Жилой дом полностью разрушен.
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- В Офисе генпрокурора сообщили, что количество погибших в результате обстрела со стороны россии возросло до 6 человек. Среди погибших 17-летний парень со своим отцом, которые во время обстрела шиномонтажа проезжали мимо на автомобиле. От взрыва их тела изуродованы.
- В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что под удар попал и торговый центр. Кроме того, пострадали автомобили, гаражи и двор частных домов.
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