Куда попали вражеские снаряды

О ситуации в городе в эфире национального телемарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов. Об этом сообщает 24 канал.

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По словам чиновника, вражеские снаряды попали в школу, шиномонтаж и другую гражданскую инфраструктуру. Жилой дом полностью разрушен. На месте происшествия работают взрывотехники, завалы начнут разбирать позднее.

В то же время глава ОВА Олег Синегубов рассказал, что под удар попал и торговый центр. Кроме того, пострадали автомобили, гаражи и двор частных домов.

оккупанты с особой жестокостью обстреливают школы. Поэтому об обучении офлайн не может быть и речи.

россияне разрушают инфраструктуру города, делают так, чтобы дети не могли учиться в школах, а студенты – в вузах. Делают все, чтобы инфраструктура умирала и прекратила свое существование. Я совершенно точно могу сказать, что их планы не осуществятся. Харьковчане объединены как никогда,

– заверил Терехов.

Он добавил, что отопление осенью включат, обучение начнется, а для жителей разрушенных домов найдут жилье.

"Мы едины и нас не победить", – подчеркнул мэр.

Последствия обстрелов Харькова / Фото Анны Черненко для 24 канала

К сожалению, в результате действий российской армии 3 человека погибли, а еще 31 местный житель пострадал. Всех пострадавших госпитализировали в больницы. У большинства диагностировали взрывные травмы. Известно, что среди раненых есть дети 4 и 16 лет.

Кроме того, из-за вражеского огня пришлось приостановить движение по Салтовской линии метро. Пока неизвестно, когда его возобновят.

Оккупанты полностью уничтожили жилой дом и убили жителя / Фото Анны Черненко для 24 канала

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