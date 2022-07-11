О взрыве в Харькове сообщили состоянию на 10:07. В городе объявили воздушную тревогу. Людей предупредили об угрозе артобстрела в Харькове и Харьковской территориальной общине.
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Впоследствии информацию об обстреле подтвердил Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА.
российские оккупанты нанесли удары, предварительно, реактивными системами залпового огня. Внимание, жители Харькова и области, без надобности не находитесь на улицах. Сейчас это крайне опасно,
– заявил он.
Харьковский городской совет сообщил, что из-за обстрелов приостановили движение метро на Салтовской линии.
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