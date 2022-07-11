Про вибух у Харкові повідомили о 10:07. У місті оголосили повітряну тривогу. Людей попередили про загрозу артобстрілу у Харкові та Харківській територіальній громаді.
Зауважте Нічний обстріл багатоповерхівки в Харкові: моторошні фото наслідків
Згодом інформацію про обстріл підтвердив Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА.
Російські окупанти завдали удари, попередньо, реактивними системами залпового вогню. Увага, жителі Харкова та області, без потреби не перебувайте на вулицях. Зараз це вкрай небезпечно,
– заявив він.
Харківська міська рада повідомила, що через обстріли призупинили рух метро на Салтівській лінії.
Важливо – втрати ворога станом на 11 липня: дивіться відео