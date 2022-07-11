Про вибух у Харкові повідомили о 10:07. У місті оголосили повітряну тривогу. Людей попередили про загрозу артобстрілу у Харкові та Харківській територіальній громаді.

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Згодом інформацію про обстріл підтвердив Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА.

Російські окупанти завдали удари, попередньо, реактивними системами залпового вогню. Увага, жителі Харкова та області, без потреби не перебувайте на вулицях. Зараз це вкрай небезпечно,

– заявив він.

Харківська міська рада повідомила, що через обстріли призупинили рух метро на Салтівській лінії.

Зауважте! Українців попереджують, що не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Генштаб ЗСУ заявив, що станом на 10 липня росія підготувала ракетні носії високоточної зброї для обстрілів. Їх щонайменше 3. Людям нагадують, що коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Довіряти варто лише інформації з офіційних джерел.

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