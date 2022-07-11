У ДСНС у Харківській області показали моторошні фото руйнувань, які спричинила російська ракета.

Увага Російська ракета влучила в 6-поверхівку в центрі Харкова: зруйновано цілий під'їзд

Одна ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ'янському районі. В результаті вибуху повністю зруйнований під'їзд будівлі,

– йдеться у повідомленні.

З-під завалів рятувальникам вдалось дістати 86-річну жінку, мешканку квартири на 2-му поверсі.

На щастя жертв та постраждалих внаслідок вибуху немає. ДСНС продовжує аварійно-рятувальні роботи на місці події.

Повідомляють, що всього уночі було 3 "прильоти" у Харкові. Ще 2 ракети влучило на подвір‘ї неподалік складської будівлі у Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста.