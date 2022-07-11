Про це розповіли журналістам службовці ДСНС, які одразу поїхали на місце удару. Станом на 04:30 рятувальники вже витягнули з-під завалів літню жінку.

Минулої доби Вночі російські ракети влучили у житловий будинок та школу в Харкові

Проте наразі невідомо, чи є ще постраждалі. Адже в атакованому будинку могли були ще люди. Рятувально-пошукові роботи тривають, тому детальніша інформація буде вже зранку.

У мережі повідомили, що ракети запускали з російського Бєлгорода. Тривогу в Харківській області від 10 години вечора оголошували тричі. Після 3 години ночі місцеві вже повідомили, що почули вибухи.