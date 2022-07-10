росіяни вкотре обстріляли житлову інфраструктуру Харокова

Про це йдеться у повідомленні рятувальників, які розповіли про виклики, з якими довелось боротись за добу.

Увага Окупанти вдарили по Харкову ракетою "Іскандер" з території Бєлгородської області

Минулої доби Харків тричі зазнав ракетного обстрілу. 2 ракети влучили у житлові будинки в Основ'янському районі. Одна з них близько 10:00, інша близько 03:40,

– йдеться у повідомленні.

Нічний "прильот" стався під час повітряної тривоги. До слова, про звуки вибухів відразу повідомляли місцеві телеграм-канали.

Внаслідок ракетного обстрілу є постраждалий

У ДСНС зазначили, що внаслідок нічного обстрілу постраждала одна людина. Ще 1 ракета завдала значних руйнацій навчальному закладу у Слобідському районі Харкова. Там обійшлось без жертв і постраждалих.

Наслідки обстрілу Харкова росіянами / Фото ДСНС

Деталі про наслідки руйнувань та постраждалого

Слобідська окружна прокуратура Харкова уже розпочала досудове розслідування за фактом обстрілу. У відомстві розповіли, що постраждалим внаслідок влучання ракети у житловий будинок, є 62-річний чоловік – його мешканець.

Близько 3:30 окупанти завдали ракетні удари по Слобідському та Основ'янському районах міста Харкова. Перша ракета влучила на територію навчального закладу, що призвело до його руйнування. Інша ракета влучила на територію приватного будинку. Отримав поранення 62-річний мешканець,

– йдеться у повідомленні прокуратури.

Крім того, частково пошкоджено територію дитячого санаторію, розташованого поруч.

окупанти влучили у дитячий санаторій / Фото Харківська обласна прокуратура

Голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що стан пораненого чоловіка середньої важкості. Він наголосив, що у житловому будинку, куди поцілив ворог, було розташовано 6 квартир.

Щодо руйнувань освітнього закладу, то вони часткові, минулось без жертв.

О 03.30 год внаслідок удару частково зруйновано 2-й та 3-й поверхи освітнього закладу. Загиблих та постраждалих немає. Хвилиною пізніше від ракетного удару зруйновано частину житлового будинку на 6 квартир. Загиблих немає, госпіталізований чоловік 62 років, стан – середній,

– зазначив Синєгубов.

Коротко про ситуацію на Харківщині

8 липня українські прикордонники повідомили, що відтісняють окупантів далі від Харкова. Під час зачистки одного з сіл були зіткнення з росіянами.

У сьогоднішньому зведенні Генштабу зауважили, що російські військові намагаються блокувати наступ захисників. Також відомо, що російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову ракетою "Іскандер".

В Інституті вивчення війни вважають, що росія має намір повністю окупувати Харківську область. Попри те, що це надзвичайно малоймовірно, гауляйтери вже оприлюднили прапор з двоголовим орлом.

Водночас мрії ворога не заважають йому зрівнювати Харків з землею – нещадні обстріли міста не припиняються. Вчора вранці, 9 липня, російські військові теж влучили ракетою у житловий будинок. На щастя, нікого з мешканців на момент удару вдома не було. Однак будинок та двір перетворились на руїни.

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