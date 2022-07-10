Тривогу в місті оголосили о 03:12 9 липня. Про вибухи повідомили орієнтовно в 03:28 – тобто за понад 15 хвилин після сирен.

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У Харкові знову вибухи

Вибухи у Харкові,
– повідомило Суспільне.

Попередньо, як повідомили у телеграм-каналі "Харьков Life", на місці "прильоту" виникла пожежа.

Варто пригадати, що людей закликають під час тривоги перебувати в укриттях. Тільки о 03:55 у місті оголосили про відбій повітряної тривоги.

Варто зазначити, що у Дніпрі та на Запоріжжі повітряної тривоги не було, проте там люди чули декілька вибухів. Найімовірніше – роботу системи ППО.

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