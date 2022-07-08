Відповідну заяву Олексій Арестович зробив ввечері 7 липня. Він також розповів про ймовірні плани росії.

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Арестович пояснив ситуацію щодо Харкова

Олексій Арестович заявив, що ті війська, які рухались зі Півночі Харківської області – притормозились. Адже ЗСУ добряче вдарили по них. Та за спиною цих сил стоять інші.

На території Білоруської області стоїть 144 дивізія у повному складі. І прискакала одна з бригад берегової охорони. Наскільки я пам'ятаю, якогось зі флотів,

– сказав Арестович.

Додав, що це неприємна сила і якщо вона прийде на Харків, то буде проблема. Та на думку Арестовича, напрямок буде не харківський.

"По задумам, цілям та завданням, які вони ставлять – це не Харків", – пояснив Арестович.

Додав, що росія може скерувати війська на підсилення Слов'янська, Краматорська. Адже російська армія стоїть на Харківському напрямку, щоб ЗСУ не перекидали війська звідти.

росіяни не візьмуть Харків

Радник Андрія Єрмака пояснив, що кидати ці російські сили на Харків сенсу немає, адже вони не візьмуть місто та не вирішать завдання.

Якщо кинуть (росія війська на Харків – 24 канал), то будуть ідіотами. Звісно, нашим стане там нелегко. Та, з іншої сторони, – не буде посилення Слов'янського та Ізюмського групування,

– додав Арестович.

Зауважив, хоч Харків не візьмуть, та можуть обстрілювати. У цьому напрямку працює ППО. Однак воно не перехоплює артилейрійські снаряди.

Коротко про останні новини з Харкова

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що росія замінувала дороги біля Шестакового на Харківщині. Це зробили для того, щоб обмежити рух українського транспорту.

Окрім того, станом на 7 липня, на Харківському напрямку ворог зосередив основні зусилля на утримані зайнятих територій. Тільки на окремих ділянках лінії зіткнення –намагається вести штурмові дії.

На жаль, 6 липня росія вдарила ракетою в університет Харкова. Приміщення зруйнували вщент – кореспондентка із Харкова Анна Черненко повідомила, що це було пряме влучання. За словами ректора, снаряд окупантів зруйнував понад 50% навчального закладу – фоє центрального корпусу, кілька великих лекційних аудиторій, наукову бібліотеку та музей університету.

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