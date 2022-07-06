Про це 24 каналу розповіла кореспондентка із Харкова Анна Черненко. За її словами, це було пряме влучання. Не виключено, що було пряме наведення з координатами.

Читайте також На Харківщині детонують снаряди на складах боєприпасів окупантів

Наслідки цього ракетного удару дуже страшні. Навчальний корпус вщент зруйновано.

Зруйнований харківський вищий навчальний заклад /Фото Анни Черненко, 24 канал





У цьому університеті навчаються понад 5 000 студентів та майже 700 працівників. Також варто зазначити, що навчальний заклад входить до п'яти найкращих в Україні, а заснований він 218 років тому. У цьому університеті навчаються понад 5 000 студентів та майже 700 працівників. Також варто зазначити, що навчальний заклад входить, а заснований він 218 років тому.

Ректор університету розповів, що снаряд знищив понад 50% навчального закладу. Окупанти знищили фойє центрального корпусу, кілька великих лекційних аудиторій, наукову бібліотеку та музей університету,

– розповіла Анна Черненко.

"Під завалами також опинився пам'ятник Сковороді на центральній площі, де проходили всі урочистості. Правоохоронці ще обшукують завали в пошуках снаряду чи його залишків", – додала кореспондентка.



Цей навчальний заклад входить до топ-5 університетів України / Фото Анни Черненко, 24 канал

Важливо додати, що на одному із поверхів була меморіальна зала пам'яті загиблих воїнів АТО. Університет дуже патріотичний, а у цій залі вшановували полеглих воїнів за нашу незалежність, каже журналістка.

Зруйнована й меморіальна зала воїнів АТО/Фото Анни Черненко, 24 канал Зруйнована й меморіальна зала воїнів АТО/Фото Анни Черненко, 24 канал

Важливо Внаслідок ракетного удару по педуніверситету в Харкові загинув 40-річний сторож

Російські окупанти змінили тактику обстрілів

У Харківській ОВА зазначили, що окупанти протягом 5 днів обстрілюють Харків на світанку. Вогонь відкривають близько 4 ранку, хоча до цього обстріли були близько 23:00. Росіяни абсолютно свідомо б'ють по цивільних об'єктах. Таку тактику використовують, щоб залякати людей.

Заступник глави ОВА Роман Семенуха повідомив 4 липня росіяни двома ракетами атакували будівлю гімназії. На щастя, там нікого не було, тому обійшлося без жертв та поранених.

3 липня окупанти обстріляли приватне домоволодіння у Новобаварському районі Харкова. У будинку поблизу повилітали вікна. Є потерпіла – 54-річна жінка. Її госпіталізували у середньому стані важкості.

Дивіться відео з місця обстрілу російськими окупантами – зруйновано педуніверситет