Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она также отметила, что это было прямое попадание, не исключено, что была прямая наводка с координатами.

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Последствия этого ракетного удара очень страшные. Учебный корпус полностью разрушен.

Разрушенное харьковское высшее учебное заведение / Фото Анны Черненко, 24 канал





В этом университете более 5 000 студентов и более 700 работников. Также стоит отметить, что учебное заведение входит в пятерку лучших в Украине, а основан он 218 лет назад. В этом университете более 5 000 студентов и более 700 работников. Также стоит отметить, что учебное заведение входит, а основан он 218 лет назад.

Ректор университета рассказал, что снаряд уничтожил более 50% учебного заведения. Оккупанты уничтожили фойе центрального корпуса, несколько крупных лекционных аудиторий, научную библиотеку и музей университета,

– рассказывает Анна Черненко.

"Под завалами также оказался памятник Сковороде на центральной площади, где проходили все торжества. Правоохранители еще обыскивают завалы в поисках снаряда или его остатков", – добавляет корреспондент из Харькова.



Это учебное заведение входит в топ-5 университетов Украины/ Фото Анны Черненко, 24 канал

Важно добавить, что на одном из этажей был мемориальный зал памяти погибших воинов АТО. Университет очень патриотичный, а в этом зале чествовали павших воинов за нашу независимость, говорит журналистка.



Разрушен и мемориальный зал воинов АТО/Фото Анны Черненко, 24 канал Разрушен и мемориальный зал воинов АТО/Фото Анны Черненко, 24 канал

Важно В результате ракетного удара по педуниверситету в Харькове погиб 40-летний сторож

Российские оккупанты изменили тактику обстрелов

В Харьковской ОВА отметили, что оккупанты в течение 5 дней обстреливают Харьков на рассвете. Огонь открывают около 4 утра, хотя до этого обстрелы были около 23:00. Россияне совершенно сознательно бьют по гражданским объектам. Такую тактику используют, чтобы запугать людей.

Заместитель главы ОВА Роман Семенуха сообщил, что 4 июля россияне двумя ракетами атаковали здание гимназии. К счастью, там никого не было, потому обошлось без жертв и раненых.

3 июля оккупанты обстреляли частное домовладение в Новобаварском районе Харькова. В доме поблизости вылетели окна. Есть пострадавшая – 54-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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