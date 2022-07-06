Поселок еще с 24 февраля 2022 года находится под временной российской оккупацией. О взрывах жители Большого Бурлука сообщили 5 июля.

Важно ВСУ нанесли врагу значительные потери вблизи Краматорска и Бахмута: оккупанты отошли

Очевидцы рассказали, что детонируют снаряды

Очевидцы говорят, что, вероятно, детонируют снаряды на окраинах. Именно здесь российские войска обустроили склад боеприпасов. Пока официальных подтверждений украинских военных нет.

На видео, обнародованном харьковскими телеграм-каналами, действительно видно сразу несколько столбов черного дыма. За тем, как горят окрестности поселка, спокойно наблюдают местные жители.

Смотрите видео из Великого Бурлука / Видео с телеграм-канала "Харьков Life"

Смотрите на карте, где расположен Великий Бурлук:

ВСУ успешно отрабатывают по вражеским складам в течение недели

В течение последней недели украинские военные взорвали несколько больших складов боеприпасов врага. Громадный склад взорвался в оккупированном Донецке. Склад БК враги разместили на территории "КАМАЗ-Центра", недалеко от вокзала.

А 4 июля ВСУ устроили настоящее файер-шоу в оккупированном Снежном, что в 18 километрах от российской границы. Там тоже взлетели на воздух российские снаряды.

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Точная работа украинских артиллеристов: коротко

В оккупированной Ясиноватой произошел взрыв в общежитии, где жили российские военные.

Взрыв раздался и в оккупированном Бердянске в районе порта.

Блогер и журналист Денис Казанский рассказал о взрывах также возле Алчевска и Хрустального.

Военный эксперт Олег Жданов говорит, что ситуация с уничтожением складов боеприпасов тяжелая для оккупантов. Иногда ВСУ бьют не просто по складам, но и по целым военным базам.

Узнайте в видео о новых потерях оккупантов: