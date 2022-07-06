Селище ще з 24 лютого 2022 перебуває під тимчасовою російською окупацією. Про вибухи жителі Великого Бурлука повідомили 5 липня.

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Очевидці розповіли, що детонують снаряди

Очевидці кажуть, що, ймовірно, що детонують снаряди на околицях. Саме тут російські війська облаштували собі склад боєприпасів. Поки офіційних підтверджень від українських військових немає.

На відео, яке оприлюднили харківські телеграм-канали, справді видно одразу кілька стовпів чорного диму. За тим, як палають околиці селища, спокійно спостерігають місцеві жителі.

Дивіться відео з Великого Бурлука / Відео з телеграм-каналу "Харьков Life"

Дивіться на карті, де розташований Великий Бурлук:

ЗСУ успішно відпрацьовують по ворожих складах протягом тижня

Протягом останнього тижня українській військові підірвали кілька великих складів боєприпасів ворога. Велетенський склад вибухнув в окупованому Донецьку. Склад БК вороги розмістили на території "КАМАЗ-Центру", що неподалік від вокзалу.

А 4 липня ЗСУ влаштували справжнє фаєр-шоу в окупованому Сніжному, що за 18 кілометрів від російського кордону. Там теж злетіли у повітря російські снаряди.

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Влучна робота українських артилеристів: коротко

В окупованій Ясинуватій стався вибух у гуртожитку, де жили російські військові.

Вибух пролунав і в окупованому Бердянську в районі порту.

Блогер та журналіст Денис Казанський розповів про вибухи також біля Алчевська та Хрустального.

Військовий експерт Олег Жданов каже, що ситуація зі знищенням складів боєприпасів – важка для окупантів. Часом ЗСУ б'ють не просто по складах, а й по цілих військових базах.

Дізнайтесь у відео про нові втрати окупантів: