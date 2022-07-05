Повідомляють, що тепер сильний вибух було чути в Бердянську. Він був дуже потужним, за словами місцевих, інформує 24 канал.

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Усе, що відомо про вибух

Про вибух повідомили й місцеві ЗМІ. Відомо, що він стався біля порту тимчасово окупованого Бердянська.

Цей вибух було чути в усіх мікрорайонах міста.

Детальнішої інформації поки не було. Повідомили у соцмережах про вибух 5 липня о 18:37.

Вибухи в сусідньому Мелітополі

Останнім часом вибухи переслідують окупантів й у Мелітополі. У ніч проти 3 липня Збройні Сили України вивели з ладу одну з 4 військових баз окупантів у Мелітополі. Українські воїни завдали понад 30 ударів виключно по російській військовій базі на аеродромі міста.

Згодом стало відомо, що цей удар міг бути з реактивної системи залпового вогню HIMARS. Це завдало окупантам чимало клопоту. В той день вони звозили з бази своїх поранених до місцевого шпиталю. Його оточили, а місто перекрили. Всю донорську кров наказали звезти туди. ЗСУ очевидно вдалось ліквідувати немало особового складу ворога.

Та це не все, що траплялось із Мелітополем. Неподалік міста підірвали важливий залізничний міст. Він був вкрай необхідним окупантам, оскільки ним перевозили зброю та боєприпаси. Мовиться про залізничну переправу в селі Любимівка. Це ділянка сполучення між Мелітополем та Токмаком. Але офіційних підтверджень поки не було.

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