Повідомляють, що тепер сильний вибух було чути в Бердянську. Він був дуже потужним, за словами місцевих, інформує 24 канал.
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Усе, що відомо про вибух
Про вибух повідомили й місцеві ЗМІ. Відомо, що він стався біля порту тимчасово окупованого Бердянська.
Цей вибух було чути в усіх мікрорайонах міста.
Детальнішої інформації поки не було. Повідомили у соцмережах про вибух 5 липня о 18:37.
Вибухи в сусідньому Мелітополі
- Останнім часом вибухи переслідують окупантів й у Мелітополі. У ніч проти 3 липня Збройні Сили України вивели з ладу одну з 4 військових баз окупантів у Мелітополі. Українські воїни завдали понад 30 ударів виключно по російській військовій базі на аеродромі міста.
- Згодом стало відомо, що цей удар міг бути з реактивної системи залпового вогню HIMARS. Це завдало окупантам чимало клопоту. В той день вони звозили з бази своїх поранених до місцевого шпиталю. Його оточили, а місто перекрили. Всю донорську кров наказали звезти туди. ЗСУ очевидно вдалось ліквідувати немало особового складу ворога.
- Та це не все, що траплялось із Мелітополем. Неподалік міста підірвали важливий залізничний міст. Він був вкрай необхідним окупантам, оскільки ним перевозили зброю та боєприпаси. Мовиться про залізничну переправу в селі Любимівка. Це ділянка сполучення між Мелітополем та Токмаком. Але офіційних підтверджень поки не було.
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