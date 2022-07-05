Сообщается, что теперь сильный взрыв был слышен в Бердянске. Он был очень мощным, по словам местных, сообщает 24 канал.

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Все, что известно о взрыве

О взрыве сообщили и местные СМИ. Известно, что он произошел возле порта временно оккупированного Бердянска.

Этот взрыв был слышен во всех микрорайонах города.

Более подробной информации пока не было. Сообщили в соцсетях о взрыве 5 июля в 18:37.

Взрывы в соседнем Мелитополе

В последнее время взрывы преследуют оккупантов и в Мелитополе. В ночь на 3 июля Вооруженные Силы Украины вывели из строя одну из 4 военных баз оккупантов в Мелитополе. Украинские воины нанесли более 30 ударов исключительно по российской военной базе на аэродроме города.

Впоследствии стало известно, что этот удар мог быть из реактивной системы залпового огня HIMARS. Это доставило оккупантам немало хлопот. В тот день они свозили с базы своих раненых в местный госпиталь. Его оцепили, а город перекрыли. Всю донорскую кровь приказали свезти туда. ВСУ, очевидно, удалось ликвидировать немало личного состава врага.

Это не все, что случалось с Мелитополем. Недалеко от города взорвали важный железнодорожный мост. Он был крайне необходимым оккупантам, поскольку по нему перевозили оружие и боеприпасы. Речь идет о железнодорожной переправе в селе Любимовка. Это участок сообщения между Мелитополем и Токмаком. Но официальных доказательств пока не было.

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