Об этом событии стало известно во второй половине дня 3 июля. Однако сообщения о подрыве были только в местных телеграм-каналах.

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Куда перекидывали оружие по взорванному мосту

Официальные источники пока не подтверждали и не опровергали подрыв моста. Речь идет о железнодорожной переправе в селе Любимовка. Это участок сообщения между Мелитополем и Токмаком.

По данным местных журналистов, именно туда перегоняют эшелоны техники и вооружение россиян на линию фронта. Следует отметить, что накануне было зафиксировано значительное усиление вражеских подразделений Херсонщины.

Вероятно, туда дополнительную технику подвозили, в частности, по этому мосту. Ведь Мелитополь – одна из точек, куда Россия периодически свозит свою расконсервированную технику. Например, в конце мая туда пригнали несколько десятков танков Т-62.

Ранее уже был похожий подрыв моста

Также издание "Риа Мелитополь" 28 апреля сообщало о другом разрушении моста. Тогда это произошло возле Акимовки в Мелитопольском районе. Этот мост был важен для доставки техники и оружия россиян из оккупированного Крыма.



Взорванный мост 28 апреля / Фото "Риа-Мелитополь"

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